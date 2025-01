Les médias espagnols descendent Aurélien Tchouaméni

Don Carlo joue le parrain protecteur.

« Nous avons mal défendu collectivement. Il n’y a pas besoin de pointer un joueur en particulier », a-t-il déclaré après le naufrage contre le FC Barcelone (2-5) en finale de Supercoupe d’Espagne. Mais la presse espagnole, elle, n’est pas du même avis et a déjà désigné son bouc émissaire.

Alors que Kylian Mbappé a retrouvé un peu de lumière, bienvenue à Aurélien Tchouaméni, écartelé en défenseur central comme un pauvre Bridge.

Hors de position et hors du coup

Comme Mbappé, exilé loin de sa zone de confort, Tchouaméni s’est retrouvé à jouer hors de position. Défenseur central ? Pas vraiment son truc. Selon Marca, « Tchouaméni semble perdu, alors qu’il avait pourtant donné l’impression de s’adapter au poste. À ce poste, du moins jusqu’à hier, l’arrivée d’une recrue est totalement écartée. »

Mais soyons honnêtes : il a raté son match. Et la presse n’a pas mâché ses mots. AS parle d’une « claque magistrale » et pointe directement les choix d’Ancelotti : « Tout le respect pour Ancelotti, mais son insistance avec Tchouaméni est une erreur. » Et pour enfoncer le clou, ils ajoutent : « Le Français ne comprend pas les subtilités de ce poste : mauvais positionnement, absence de couverture, lenteur dans le repli, incapacité à contrer les tirs adverses… Il ne peut même pas être une solution d’urgence. » Ouch.

Pour certains, comme SportEs, Tchouaméni a été simplement « submergé ». Et l’appel est clair : place à Raúl Asencio, réclamé par une partie du madridisme. Dans ce marasme défensif, Mbappé, lui, a montré l’exemple. Toujours selon AS, « dans le football moderne, il faut tout donner sur le terrain. Mbappé l’a fait, lui. »

Pendant ce temps-là, Tchouaméni se fait des amis.

Florentino Pérez : « Il faut parfois perdre une finale, non ? »