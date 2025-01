Kubo permet à la Real Sociedad de revenir à deux points de l'Europe

Real Sociedad 1-0 Villarreal

But : Kubo (51e) pour les Basques

Pas Kubo de buts ce soir.

1-0, tarif maison, tarif du lundi. En Liga, le match du premier jour de la semaine est rarement le plus prolifique (merci à Valence de laisser des courants d’air). Villarreal et la Real Sociedad peuvent le confirmer ce lundi soir. Au terme d’une rencontre bien terne, l’équipe de Saint-Sébastien remonte à la 7e place, à deux points de Villarreal, 5e.

Kubo rappelle Griezmann ?

Un petit but de Takefusa Kubo aura suffi. Sur un long badaboum de Mikel Oyarzabal, le fantasque Japonais est passé devant le lent capitaine jaune Dani Parejo, puis a crocheté Kiko Femenia, qui s’était pourtant testé à la course et pourrait se mettre au 100 mètres, pour marquer. Un but qui rappelle aux habitués d’Anoeta les magnifiques envolées d’Antoine Griezmann ou de Carlos Vela. Le Japonais marque son quatrième but de la saison.

En Espagne aussi, le foot, c’est le week-end.

La Real Sociedad chute lourdement à domicile contre Villarreal