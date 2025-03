C3 : Manchester United frustré par la Real Sociedad

Real Sociedad 1-1 Manchester United

Buts : Oyarzabal (SP 70e) pour les Basques // Zirkzee (57e) pour les Red Devils

Tout sauf nul.

Auteur d’une saison cauchemardesque en Premier League, Manchester United, bien décidé à miser sur la Ligue Europa pour retrouver ses lettres de noblesse, n’a pas fait mieux qu’un match nul face à la Real Sociedad ce jeudi soir à Anoeta lors des 8es de finale allers (1-1). Les hommes de Rúben Amorim commencent pourtant très doucement cette rencontre. Ce n’est qu’à la 36e minute que les Mancuniens se réveillent et passent tout près de faire trembler les filets : Diogo Dalot, dans la surface, centre en retrait pour Bruno Fernandes. Le Portugais reprend ce centre au sol du pied gauche, mais Álex Remiro sauve les siens d’un superbe arrêt réflexe. Joshua Zirkzee en embuscade tente également sa chance, mais la défense repousse sa tentative.

Après ce premier acte brouillon et ennuyant, Zirkzee permet enfin aux siens de prendre l’avantage avant l’heure de jeu : sur un centre d’Alejandro Garnacho, l’international néerlandais ne se pose pas de question et claque une belle frappe du plat du pied (0-1, 57e). Les Basques tentent de réagir, mais restent trop maladroits pour inquiéter les Anglais. Heureusement pour eux, Fernandes défend maladroitement sur un corner et touche le ballon de la main : penalty ! Mikel Oyarzabal saisit cette opportunité tombée du ciel pour permettre aux siens d’égaliser en prenant à contrepied Andre Onana (1-1, 70e). Grâce à cette réduction de l’écart, les locaux se voient pousser des ailes et il faut un superbe arrêt du portier camerounais du MU pour repousser la belle tentative de Brais Méndez (77e). En toute fin de match, Orri Oskarsson, trouvé seul dans l’axe par Sheraldo Becker, a gâché la balle de match de manière assez incompréhensible avant de buter de nouveau sur Onana (90e+5). Le match retour à Old Trafford jeudi prochain (21h) promet d’être savoureux.

Les démons ne sont jamais loin pour les Red Devils.