La Real Sociedad chute lourdement à domicile contre Villarreal

Real Sociedad 1-3 Villarreal

Buts : Merino (86e) pour les Basques // Comesaña (17e, 47e), Sorloth (90e+5) pour le Sous-Marin jaune

La chute continue.

Très maladroite, la Real Sociedad n’a jamais pu espérer l’emporter ce vendredi sur sa pelouse face à Villarreal (1-3). Le but de Mikel Merino en fin de rencontre n’aura pas pu empêcher la débâcle, puisqu’Alexander Sørloth a enfoncé le clou quelques minutes plus tard. Avant ça, Santi Comesaña avait inscrit un doublé pour mettre son adversaire du soir à distance.

Villarreal a été ultra-efficace du côté de San Sebastián en marquant trois fois sur ses quatre tirs cadrés de la soirée. Le Sous-Marin jaune sort d’ailleurs la tête de l’eau grâce à cette victoire et se hisse à la douzième place de Liga. La Real Sociedad, elle, n’a pas fait preuve du même réalisme et, en dépit de ses 20 frappes et de ses 70% de possession, reste collée à la sixième du championnat, à portée de fusil du Real Betis.

Le duel des futurs adversaires des clubs français en coupe d’Europe a tourné en faveur de l’OM.