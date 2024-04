Neuf mois après sa retraite, David Silva va être honoré par la Real Sociedad

Grande Silva !

Retraité depuis l’été 2023, David Silva va refouler la pelouse d’Anoeta ce vendredi. Le champion du monde 2010 sera célébré par la Real Sociedad en marge de la rencontre face au Real Madrid. D’après les informations de Marca et AS, le club a prévu de lui rendre hommage et de lui remettre l’insigne d’or et de diamant du club.

Une distinction à l’origine réservée à ceux qui ont porté le maillot bleu et blanc pendant au moins dix saisons, mais les trois ans passés en terre basque par Silva ont suffi à conquérir le cœur des fans. À 37 ans, la Real Sociedad était la dernière étape de sa magnifique carrière. David Silva avait annoncé en juillet 2023 mettre un terme à sa vie de footballeur pro à la suite d’une rupture des ligaments croisés.

Chapeau l’artiste.