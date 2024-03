L’art de la mesure… et celui de choisir ses mots.

Outre la titularisation ou non de Kylian Mbappé contre Reims, d’autres sujets pas moins intéressants ont été évoqués pendant la conférence de presse de Luis Enrique. L’Espagnol est notamment revenu sur le cas Nuno Mendes, qui aurait rendu une copie presque parfaite contre la Real Sociedad en huitièmes de finale retours de la Ligue des champions selon son coach : « Je crois que les joueurs ne sont pas des machines, et après des mois sans jouer, il a été exceptionnel. Il a dominé les espaces, il a su gérer les différentes situations… Il va récupérer toute sa forme, mais on ne va pas prendre de risque. Pour un premier match, il a fait ce qu’il fallait. »

Place à l’analyse tactique, ensuite, avec une question sur le positionnement idéal de Lucas Beraldo : « Tous les joueurs ont un poste préféré, mais arrêtons de dire qu’il ne faut jouer qu’à un poste. Si l’équipe a besoin de lui en tant que latéral, il n’est pas fermé. C’est pareil avec Lucas Hernandez et pour les ailiers, avec Ousmane Dembélé par exemple. Pour moi, un attaquant peut même jouer défenseur si on a besoin de lui à ce moment-là. J’ai besoin de 23 joueurs qui sont disposés à jouer à n’importe quel poste, c’est la plus belle chose pour créer une équipe et j’aime les joueurs qui sont prêts à se sacrifier pour l’équipe. »

Conclusion ? « C’est incroyable de voir la façon dont Lucas Berlado s’est adapté. »

Lucas Beraldo, 20 ans et déjà costaud