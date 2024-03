Kylian Mbappé flashé à une seconde du record d’Usain Bolt sur 100m

Notre meilleure chance de médaille en athlé.

Kylian Mbappé n’est pas rapide seulement pour enchaîner les records. Le futur ex-du PSG est aussi véloce pour avaler les mètres. Ce mardi soir, lors de la victoire parisienne à Saint-Sébastien (1-2), le double buteur aurait claqué un chrono de 10,90 secondes sur un 100 mètres, selon les affirmations de la BBC. Un sprint à haute intensité à 33 km/h de moyenne, donc.

Kylian Mbappe has clocked an estimated speed of 10.9 seconds over 100m 💨

That's just over a second slower than Usain Bolt's world record 😳#UCL pic.twitter.com/EQ02SAIwjf

— BBC Sport (@BBCSport) March 5, 2024