Real Sociedad 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : Merino (89e) pour les Txuri-urdin // Mbappé (15e et 56e) pour le PSG

Tous les regards étaient braqués sur lui depuis quelques jours, y compris jusqu’à Saint-Sébastien. Sorti dès la pause à Monaco avant d’aller s’installer en tribunes, Kylian Mbappé a cette fois bien joué les 90 minutes, s’occupant d’éteindre Anoeta et de qualifier sereinement le PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Supérieurs dans tous les compartiments du jeu ou presque, les Parisiens ont en effet maîtrisé les événements de bout en bout, malgré la réduction du score de Mikel Merino dans les derniers instants. C’est la première fois depuis 2016 contre Chelsea que les Rouge et Bleu remportent leurs deux matchs d’un même tour de C1.

La réponse de Mbappé

L’ambiance était montée tout doucement au fil de la journée dans les rues de Saint-Sébastien, où le blanc et le bleu étaient partout. Jusqu’à cet avant-match brûlant, le peuple txuri-urdin poussant pour un authentique exploit. Une pression finalement rapidement éteinte par Kylian Mbappé, buteur après un petit exploit personnel, invitant à danser toute la défense basque avant de littéralement décrocher le petit filet opposé (0-1, 15e). Avant cela, le capitaine parisien avait allumé une première mèche (5e), puis donné un vrai ballon de but à Bradley Barcola, venu se heurter à Alex Remiro (10e), avant de prendre les choses en main. Avec Ousmane Dembélé tantôt milieu relayeur tantôt faux numéro 9, Paris fait sa loi à Anoeta, et il faut un arrêt au pied de Remiro pour priver Mbappé du doublé (29e). Le premier frisson pour Gianluigi Donnarumma vient finalement du pied de Takefusa Kubo, dont la frappe pure s’envole (45e).

Un nouveau tour dans le grand huit

Dès le retour des vestiaires et lancé par Vitina, c’est encore le n°7 parisien qui envoie le suspense se faire voir après un déboulé depuis son couloir gauche, retrouvé pour l’occasion, et son geste signature pour doubler le score (0-2, 56e). De quoi rendre serein le PSG et laisser les 2000 supporters parisiens ayant fait le déplacement chanter leur joie, même si la réorganisation tactique due aux changements (Lucas Hernandez et son leadership basculant dans le couloir gauche, Mukiele et ses balbutiements le remplaçant dans l’axe) laisse l’opportunité à Gianluigi Donnarumma de participer à la fête d’un arrêt réflexe devant Beñat Turrientes (79e). Anoeta retrouve enfin un peu de vie au moment de voir Mikel Merino trouver le chemin des filets, mais il est bien trop tard (1-2, 89e). Trois ans après, Paris s’offre un nouveau tour dans le grand huit européen, porté par un joueur en mission pour sa dernière campagne continentale dans la capitale.

Real Sociedad (4-3-3) : Remiro – Traoré, Zubeldia (Pacheco, 77e), Le Normand, Galán – Méndez (Turrientes, 61e), Zubimendi (Olasagasti, 83e), Merino – Kubo, Oyarzabal (Silva, 77e), Becker (Barrenetxea, 61e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi (Soler, 82e), Beraldo, Hernandez, Mendes (Mukiele, 62e) – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz (Ugarte, 78e) – Dembélé (Kolo Muani, 82e), Mbappé, Barcola (Lee, 46e). Entraîneur : Luis Enrique.

