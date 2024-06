Diego Forlán continue d’être performant, mais sur un autre terrain

Il n’y a pas qu’en foot que les gauchers ont la classe.

Si l’on parle d’un Diego, qui vient d’Amérique du Sud et qui fait du tennis, on pense généralement à l’Argentin Diego Schwartzman. Mais il en existe un autre. Diego Forlán, légende du football uruguayen retraité depuis 2019, a choisi de briller sur le circuit international de tennis, chez les seniors. L’ancien buteur de l’Atlético de Madrid et de Manchester United, dont la ceinture abdominale a inspiré un certain Cristiano Ronaldo, enchaîne les performances sur le circuit ITF (Fédération internationale de tennis) seniors.

Cachavacha Forlán clavó un doble 6-0 en su segundo partido en el MT1000 de Lima (categoría +45). Dos partidos, dos games perdidos para el Balón de Oro en Sudáfrica 2010. La domina igual que la Jabulani (?) 📽️ @Septimo_Game pic.twitter.com/84wSQtfWqx — Ariel Fernández (@AFD7L) June 18, 2024

Forlán jouait d’ailleurs déjà au tennis lorsqu’il était minot, avant de se consacrer entièrement au football : un destin commun à pléthore d’autres footeux. Actuellement dans sa 45e année, l’Uruguayen peut désormais jouer dans la catégorie senior, et dispute actuellement le MT1000 de Lima, au Pérou (tournoi dans lequel il n’a perdu que deux jeux sur ses deux premiers matchs), après avoir notamment atteint les demi-finales du MT400 de Montevideo. Une vidéo du meilleur joueur de la Coupe du monde 2010 tourne actuellement sur les réseaux sociaux, et l’on ne peut que constater la qualité de son coup de raquette.

On attend le duel Forlán-Nivet sur terre battue.