Luciano Spalletti pas inquiet pour Gianluigi Donnarumma

Il ne pensait certainement pas si bien dire.

Quelques heures à peine avant l’officialisation du transfert de Matvey Safonov en direction du Paris Saint-Germain, Luciano Spalletti, sélectionneur de l’Italie, s’est exprimé sur une possible concurrence nouvelle pour son capitaine, Gianluigi Donnarumma, voire sur un potentiel départ du gardien de la capitale. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien coach du Napoli ne compte pas laisser tomber « Gigio », même en plein Euro.

« Selon moi, s’ils font partir Donnarumma du PSG, il trouvera une équipe plus forte, s’est-il exprimé. Je ne crains pas que son niveau baisse s’il devait prendre des décisions qui concernent son avenir. » Une marque de confiance envers le meilleur joueur de l’Euro 2020 (ou 2021 c’est selon) et un joli tir en direction du PSG, qui appréciera certainement. Reste que pour l’instant, nul ne sait ce qu’a en tête Luis Enrique, et surtout, aucune équipe ne semble avoir toqué au portillon du club parisien pour demander des nouvelles de l’Italien.

Une décla pour défendre Donnarumma et dans la foulée son concurrent qui arrive. Et si Spalletti était le nouveau chat noir du football ?

Allemagne jacta est