Ce canular d’un comédien italien rend fou Luciano Spalletti

Gérald Dahan a fait des petits.

En Italie, le comédien Edoardo Mecca a réalisé une série de canulars, consistant à prendre la voix du sélectionneur de la Nazionale Luciano Spalletti en appelant des joueurs non sélectionnés en leur faisant croire à une convocation de dernière minute. Ces blagues, réalisées pour le compte de la chaîne de télévision Italia 1 juste après l’annonce de la liste, n’ont pas du tout plu à l’actuel sélectionneur de l’Italie.

Selon La Reppublica, Spalletti aurait appelé la chaîne, fou de rage : « J’appelle la police. » « Je me fous de qui vous êtes, vous appelez des joueurs pour leur dire des conneries », aurait-il poursuivi, sans que l’on sache si de claires poursuites judiciaires ont été entreprises, notamment pour usurpation d’identité. Le canular aurait notamment concerné des ex-internationaux et des champions d’Europe 2021.

Mario Balotelli, l’arroseur arrosé

Et parmi ce groupe de joueurs victimes de cette mauvaise blague, nos confrères italiens avancent celui de Mario Balotelli. L’actuel attaquant du Genoa aurait lui aussi été concerné par le canular. Un comble, quand on connaît le côté blagueur de « Super Mario », tant habitué à en faire voir de toutes les couleurs à ses coéquipiers et coachs.

Au vu de l’élimination italienne en Ligue des nations, la liste de Mecca était peut-être meilleure que celle de Spalletti.

Le ramasseur de balle qui a amené le deuxième but à l'Allemagne a été récompensé