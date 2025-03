Un record d’affluence en deuxième division féminine anglaise

Il y en a qui s’amusent pendant les trêves internationales !

Ce week-end a eu lieu le premier derby de la Tyne and Wear féminin à Newcastle. Newcastle et Sunderland évoluent tous les deux en Championship féminine. Ce dimanche 23 mars, St James’ Park accueillait pour la première fois de l’histoire une affiche féminine entre Newcastle et Sunderland, meilleurs ennemis, pour la 17e journée de championnat.

Un record détruit

L’engouement suscité par cette affiche a permis aux locaux de briser le record d’affluence pour un match de deuxième division anglaise. 38 502 personnes étaient présentes pour assister à la victoire 1-0 des Magpies. Le public a explosé le record précédent, qui datait… du match aller. Au Stadium of Light de Sunderland en octobre, 15 287 supporters s’étaient déplacés. Le nombre de personnes venues pour soutenir Newcastle a même troublé certaines joueuses de l’équipe : « Je n’ai jamais joué devant autant de supporters, et encore moins marqué. Au Kingston Park (stade où joue normalement l’équipe féminine de Newcastle), ils sont là qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Alors, avoir gagné aujourd’hui pour eux, cela signifie tout pour moi », s’est exclamée Shania Hayles, unique buteuse de la rencontre. Sa capitaine Amber Keegan-Stobbs explique que ce record traduit bien la place du football féminin en Angleterre : « Aujourd’hui on a montré à quel point le nord-est (du pays) prend au sérieux le football féminin. »

Dans les mêmes sphères que la Première Ligue.

Newcastle, le plus beau jour de leurs vies