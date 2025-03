Un ancien Monégasque au cœur d’un scandale au Chili

Maripán dans la sauce au Chili.

L’ex-Monégasque Guillermo Maripán est au cœur d’un scandale au Chili. Désormais au Torino et même actuellement en sélection nationale chilienne, le défenseur central de 30 ans a été accusé par l’influenceuse chilienne Carmen Castillo d’avoir diffusé des vidéos intimes sans son consentement. Castillo s’est exprimée dans le podcast Bombastic, et a réitéré ses accusations sur son compte Instagram.

Elle annonce d’ailleurs être en contact avec un cabinet d’avocats spécialisé dans la défense des femmes. « Tu ne t’es pas frotté à une fille qui se tait, tu t’es frotté à Carmen », a-t-il prévenu. Pour autant, l’influenceuse a refusé d’en dire plus au podcast concernant les agissements de Maripán. « Je n’en dis pas plus, car nous avons besoin de lui pour la sélection chilienne », a-t-elle étonnamment déclaré. Ce début de scandale fait grand bruit au Chili, d’autant plus que la sélection est très mal en point en vue d’une qualification pour la Coupe du monde 2026.

