En Italie, le micro des arbitres s’ouvre au public pour les décisions de la VAR

La VAR évolue de l’autre côté des Alpes.

C’est une mini-révolution qui émerge en Italie. Après avoir introduit l’assistance à la vidéo (VAR) en 2018, la Ligue de football italienne a annoncé ce lundi l’arrivée de deux nouvelles mesures arbitrales pour gagner en transparence.

Le micro des arbitres ouvert et des infos sur écrans géants

Lors des deux prochaines demi-finales de Coupe d’Italie, l’arbitre central expliquera sa décision en direct aux supporters via les enceintes du stade, mais également à la télévision. « Grâce à la mise en œuvre d’une solution technologique spécifique, développée par le partenaire Hawk-Eye, qui s’ajoute à la configuration actuelle de la communication avec l’arbitre, les téléspectateurs et le public des stades pourront entendre le raisonnement de la décision directement de la voix de l’officiel du match », explique la ligue dans un communiqué. Cette phase expérimentale concerne Empoli-Bologne et AC Milan-Inter Milan, le 1er et 2 avril prochain.

L’instance a également partagé qu’à partir de la prochaine journée du championnat italien, les écrans géants des stades diffuseront des messages pour indiquer aux supporters qu’une intervention de la VAR est en cours et la durée de son intervention.

« La Lega Serie A veut continuer à investir dans l’innovation, en introduisant toutes les nouvelles technologies qui peuvent améliorer le spectacle de notre championnat et soutenir les arbitres. […] L’objectif visé est de rendre les mesures prises de plus en plus transparentes et compréhensibles pour les joueurs, les directeurs d’équipe et toutes les parties prenantes impliquées, y compris le public dans les tribunes et les téléspectateurs », explique Luigi De Siervo, directeur général de la ligue.

De véritables pionniers dans le domaine, ces Italiens.

