Un nouveau système d’arbitrage vidéo bientôt introduit en Italie ?

La Fédération italienne de football souhaite introduire une sorte de VAR miniature en Serie C et en Serie A féminine. En effet, une demande a été formulée auprès de l’IFAB et de la FIFA pour implanter ce nouvel outil nommé Football Video Support dans ces championnats moins développés.

VAR à la demande

À la différence de la VAR, le Football Video Support n’impliquerait pas la présence d’autres arbitres. Seul un opérateur vidéo, extérieur au monde de l’arbitrage, serait nécessaire pour assurer son fonctionnement sur le plan technique. Selon Sky Sports, le FVS pourra être utilisé deux fois par match sur demande de l’arbitre ou des staffs des deux équipes. Toutefois, si la demande aboutit à une bonne décision, elle ne sera pas comptabilisée dans la limite des deux crédits par équipe.

Cet outil serait donc un premier pas vers le principe de VAR sur demande, similaire au système de challenge au tennis ou au volley. Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football, a déclaré que cette proposition s’inscrivait dans « la volonté de rendre le football de plus en plus moderne et attractif pour un plus grand nombre de personnes ». Il ajoute ensuite qu’il cherche à « élargir le champ d’application d’un outil technologique d’une grande aide pour les arbitres dans les compétitions où l’investissement économique de la VAR n’est pas soutenable. »

On annonce tout de suite : ça n’empêchera pas les tifosi de gueuler derrière la main courante.

