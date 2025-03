Aucun passe-droit.

Eliesse Ben Seghir a perdu de sa superbe ces dernières semaines. Le crack de l’AS Monaco ne compte que trois titularisations sur les huit dernières journées de Ligue 1, avec une moyenne de 37 minutes de jeu par match. Il était aussi remplaçant en Ligue des champions face à l’Inter fin janvier et lors du barrage aller contre Benfica mi-février. Adi Hütter s’en est expliqué dans les colonnes de L’Equipe. « Les attentes autour de lui sont parfois trop fortes, estime le coach autrichien. On doit être prudent. C’est sa première saison sans blessure, et il n’a que 20 ans. »

Le jeune international marocain, auteur de neuf buts cette saison, va devoir prendre son mal en patience si l’on en croît son entraîneur. « Je ne sais pas si vous connaissez Jupp Heynckes. Quand Franck Ribéry ou Arjen Robben n’étaient pas heureux et lui demandaient de jouer, ça lui importait peu, il ne leur donnait pas plus d’attention. Je le comprends. Eliesse fait partie d’une équipe, rappelle-t-il. Si un joueur joue moins, c’est qu’il joue moins bien. (…) Se plaindre ne sert à rien. Sois performant, fais tout ton possible sur le terrain, à l’entraînement, en match, et on verra. »

Les heures supp’ ne sont plus une option.

