Dix idées de masques pour Kylian Mbappé

Par Ulysse Llamas et Maxime Verhille le Mardi 18 Juin à 20:30 Article modifié le Mardi 18 Juin à 19:19

Le protège-nez classique

Ce masque est conçu pour protéger le nez des sportifs après une blessure. Le plastique transparent est doté de rembourrages au niveau de la joue et du front, permettant de protéger et de soutenir le nez du sportif durant la pratique de son activité. Les courroies élastiques sont extensibles et permettent d’ajuster le masque au visage pour une protection maximale. Garanti 2 ans.

Le masque de la Casa de Papel

L’histoire d’un braquage, à Madrid, ça ne vous rappelle rien ? On verrait bien Kylian Mbappé surgir du tunnel en huitièmes de finale avec le masque à l’effigie de Salvador Dali, prêt à faire sauter la banque. Et pourquoi pas continuer avec ad vitam, à l’image de Karim Benzema et de son bandage au poignet droit ?

Le masque de Rey Misterio

Toute une génération se souvient. L’envie de voir Mbappé sortir des vestiaires en criant « BOUYAKA BOUYAKA », enchaînant les pirouettes aériennes pour venir se venger des bouchers autrichiens dans la phase à élimination directe, ce serait la classe, et ça nous changerait des techniques de bourrins de Rüdiger pour régler ses comptes avec les joueurs adverses.

L’iconique masque de LeBron James

On connaît la recette. Masque noir en carbone qui épouse les contours du visage du Kyk’s, mains posées sur ses genoux après une énième accélération, regard noir dirigé vers l’adversaire. Un seul objectif : abattre l’ennemi. Un masque pareil serait du pain béni pour le service communication de Kylian Mbappé. Imaginez les photos qui pourraient être utilisées pour les pubs ? À voir s’il le porte comme le King, ou comme Jubal Junior.

Kiki envoie-moi ton adresse 😜 https://t.co/mcpAyBC2pW — Jubal Junior (@Jubaljr) June 18, 2024

Un masque de Donatello

Parce que Presnel Kimpembe joue encore au foot et qu’il faut bien rendre hommage à celui qui l’appelait à longueur de stories du nom de cette petite tortue ninja, Kylian Mbappé pourrait enfin en devenir une. En plus, le violet de son bandana rappellerait les couleurs secondaires des maillots du Real Madrid, son futur club. Tout bénéf.

le masque avec lequel Mbappé va devoir jouer pic.twitter.com/XWkgz1nvtn — zouuna (@ZOUUNAAAA) June 17, 2024

Un masque de carnaval, offert par Neymar

Parce que Neymar, c’est le meilleur pote de Kylian, surtout depuis qu’il est parti en Arabie saoudite, et parce que le Carnaval de Rio est toujours l’occasion de perdre en huitièmes de finale de Ligue des dhampions, le Ney’ pourrait profiter de son temps libre pour foncer à Rio acheter un masque du carnaval à son pote. En plus, Kylian fête ses 25 ans et demi le 20 juin. Il faut que Neymar en profite s’il veut inviter Mbappé à son prochain tournoi de poker.

Le masque et la plume

Vu qu’il s’exprime bien, qu’il est intelligent et qu’il est bien entouré, le Kyks pourrait tout à fait porter l’émission de France Inter. Après 35 ans de Jérôme Garcin, Mbappé serait un chroniqueur de choix pour disserter sur Les Liaisons dangereuses, Anatomie d’une chute ou critiquer le nouveau bouquin de Hugo Lloris.

Le masque de Paulo Dybala

Ce masque ne soigne pas, mais il est sacrément stylé. Et puis, imaginer Kylian Mbappé courir 90 minutes avec la main gauche devant le visage, ça peut valoir son pesant de cacahuètes.

Un masque anti-âge

Puisque Kylian Mbappé, on ne lui parle pas d’âge, et que le football, il a changé, un masque anti-âge nourrissant, hydratant et rajeunissant lui ferait du bien. À bien appliquer matin et soir sur le tarin. Ordonnance renouvelable trois mois.

Un masque FFP2, pour exorciser les vieux démons

Avec un Euro raté et seulement une deuxième place en Ligue 1, il est l’heure pour Kylian Mbappé de ressortir le masque FFP2. Il tiendra mieux le nez que celui qu’on a confectionné avec un bout de drap ou une nappe pendant le confinement. Et puis en plein Euro en Allemagne, ça permettrait de rappeler les dangers du Covid. Comme cet Allemand, qui s’est fait vacciner 217 fois à lui tout seul. 26 de moins que le nombre de buts de Kylian Mbappé au PSG.

Selon Didier Deschamps, Kylian Mbappé ne devrait pas se faire opérer du nez dans l'immédiat