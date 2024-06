Deschamps : « Même si ce n’est qu’un nez, c’est très embêtant pour nous »

Un nez au centre de toutes les attentions.

Alors que Kylian Mbappé est sorti touché au nez et souffrirait d’une fracture, Didier Deschamps n’a pas caché son inquiétude sur le sujet dès le coup de sifflet final au micro de TF1. « Si son nez est cassé ? Apparemment oui, son nez n’est pas bien du tout. On va voir. C’est le point noir de cette soirée. Même si ce n’est qu’un nez, c’est très embêtant pour nous, a réagi le sélectionneur, de nouveau questionné sur le sujet quelques minutes plus tard par le plateau de la chaîne. Il est entre les mains du staff médical. Il a un nez vraiment amoché. Je sais que Kylian est toujours au centre des débats, j’espère que tout se passera bien. C’est compliqué d’être vraiment précis dès ce soir. »

Côté terrain, les vice-champions du monde ont commencé un tournoi majeur par une victoire pour la sixième fois consécutive face à une Autriche pour le moins physique. « Je suis content de ce qu’ont fait les joueurs, même si on a eu des occasions de faire le break. Tous les matchs sont difficiles, on n’a pas tout bien fait, mais collectivement, il y a cette solidité et cette générosité, s’est félicité DD à propos de la prestation de ses ouailles. On aurait pu être plus précis offensivement, mais c’est une bonne habitude de commencer par une victoire. Il y a de la qualité et du talent, mais les joueurs savent qu’on a besoin de solidité et d’efforts quand on n’a pas le ballon. C’est bien de parler, mais c’est mieux quand ça se concrétise sur le terrain. »

À appliquer vendredi soir lors du match pour la première place face aux Pays-Bas.

La FFF communique sur la blessure au nez de Mbappé