La nouvelle destination surprenante de Mathieu Michel

Joker de luxe.

Après une expérience ratée sur l’Île de Beauté à Ajaccio, Mathieu Michel a choisi le National et le VAFC pour donner un nouveau souffle à sa carrière. Le gardien de 33 ans débarque dans le Hainaut jusqu’à la fin de la saison pour remplacer Jean Louchet, le gardien valenciennois qui s’est gravement blessé au genou et qui est out pour plusieurs mois.

Le gaillard d’un mètre 86 a tout du parfait joker médical grâce à ses nombreuses expériences en Ligue 2 (218 matchs au total avec Nîmes, Auxerre, Niort), mais aussi en Ligue 1 avec le SCO d’Angers, où il a participé à 34 rencontres entre 2016 et 2018. Sa carrière avait connu un coup d’arrêt après une rupture des ligaments croisés avec les Chamois niortais en mars 2021. Dans l’Athènes du Nord, c’est une remontée en Ligue 2 qu’il tentera de réaliser.

𝗠𝗮𝘁𝗵𝗶𝗲𝘂 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹 est Valenciennois ! 🔴⚪️ Âgé de 33 ans et fort de 30 matchs de Ligue 1 et de 218 rencontres de Ligue 2, le gardien de but rejoint les Rouge et Blanc jusqu’à la fin de la saison. ✍️ 📝 https://t.co/NKkFm4xPSN pic.twitter.com/C31i6Zmj8Z — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) October 14, 2024

Les fans valenciennois peuvent crier : merci Michel !

