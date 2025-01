Un nouveau président pour le VAFC

Le mercato, c’est aussi celui des présidents.

Ce jeudi, Valenciennes a dévoilé via un communiqué le nom de son nouveau président. Il s’agit de l’Allemand Dirk Gerkens, ex-dirigeant du groupe de médias United, relié à Sport Republic, la société d’investissement sportif qui détient le club nordiste. À la tête du VAFC, il remplace un autre dirigeant de Sport Republic, le Danois Henrik Kraft, qui continuera tout de même à siéger au conseil d’administration. Il sera resté à la tête du club pendant un an et demi.

Les mauvais résultats valenciennois à l’origine de ce changement ?

Son successeur doit maintenant contribuer à relever un club en chute libre, descendu de Ligue 2 la saison dernière, et qui stagne à une triste 12e place sur 17 en National 1. Si la raison exacte de ce changement de patron n’a pas été communiquée, les résultats en berne du VAFC donnent un gros indice. La réaction de Dirk Gerkens après sa nomination aussi.

« Malgré les investissements conséquents réalisés et la restructuration profonde du club à tous les niveaux, il faut reconnaître que la situation sportive est loin de répondre à nos attentes initiales. Nous allons tout mettre en œuvre pour redresser la barre et améliorer les choses », a commenté le nouveau boss valenciennois sur le site du club.

Rendez-vous en fin de saison pour faire un premier bilan.

