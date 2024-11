Le bel anniversaire des ultras valenciennois

Quand les tribunes vont, tout VA !

Même relégué en National, le VAFC ne perd pas le soutien de ses supporters. Et hier soir, c’était les 20 ans des GRB, pour Génération Rouge et Blanc. Alors pour l’occasion, les ultras ont déployé un immense tifo sur toute la tribune latérale, offrant un spectacle rarement visible à ce niveau de compétition. Une double décennie très bien fêtée donc, même si Valenciennes s’est incliné 2-1 à domicile contre Bourg-en-Bresse et reste englué dans le ventre mou du National. Les supporters ont même offert un petit craquage de fumis dans les règles de l’art, histoire de fêter comme il se doit cet anniversaire.

On est à Valenciennes ce soir pour la rencontre face à Bourg-Péronnas ! Sacrée ambiance pour les 20 ans des GRB. 🔥#VAFC #VAFCFBBP pic.twitter.com/zfP858lKVK — Les Olympistes (@lesolympistes) November 8, 2024

Petite pensée pour le stade Nungesser quand même, qui était là au début.

Nancy récupère le trône du National, Châteauroux reste lanterne rouge