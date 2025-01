Un jeune espoir français transféré de National à la Premier League

Bon, Premier League, Premier League… bientôt Championship.

Joachim Kayi Sanda va découvrir l’Angleterre, à travers Southampton, lanterne rouge de Premier League. Le natif d’Antony avance à pas de géants dans le monde du football et après avoir évolué en U15 régional à l’Athletic Club Boulogne-Billancourt, il intègre le centre de formation de Valenciennes. Passé par toutes les classes de jeunes de l’équipe de France, le défenseur central a été nommé capitaine de la sélection vice-championne du monde U17 en 2023. Il signe son premier contrat professionnel chez les Nordistes la même année et gagne une place de titulaire en Ligue 2 lors de la deuxième partie de saison, à seulement 17 ans.

Après 11 matchs de National cette saison, l’international U19 change de dimension et s’engage avec les Saints, bons derniers avec seulement 6 points en 20 journées. Le montant du transfert serait de 5 millions d’euros selon L’Équipe. Si cela ne devrait pas être suffisant pour éviter la descente, le Francilien se réjouit de cette nouvelle étape, et se dit séduit par l’attention accordée aux jeunes au sein du club. « L’ADN du club, de pouvoir faire évoluer de jeunes joueurs, d’être aussi en première division anglaise, c’est une très bonne chose, et franchement tout dans le projet m’a convaincu pour venir ici. »

Made in Île-de-France.

