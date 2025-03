Liverpool s’en sort bien contre Southampton

Liverpool 3-1 Southampton

Buts : Nunez (51e) et Salah (55e et 88e, SP) pour Liverpool // Smallbone (45e+1) pour Southampton

Sûrement pas la tête à la Premier League, mais vainqueur quand même !

Opposé à Southampton dans un match comptant pour la 28e journée de championnat d’Angleterre et calé entre les deux huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, Liverpool ne s’est pas montré très brillant. Mais le leader du classement, qui a sans doute voulu conserver des forces en vue du retour contre les Français et qui dispose désormais d’une avance de seize points sur Arsenal, a réussi à s’imposer. Avec, au passage, un doublé de Mohamed Salah. Il faut dire qu’en face, la lanterne rouge n’avait pas vraiment les moyens de rivaliser, malgré le moindre investissement des Reds et quelques situations laissées en route (pour Mateus Fernandes ou Cameron Archer, notamment).

26e et 27e buts pour Salah en PL

Il a néanmoins fallu un triple changement à la mi-temps, une égalisation de Darwin Nunez (servi en retrait par Luis Díaz) et un penalty de l’inévitable Salah sanctionnant une faute de Will Smallbone sur le même Nunez (qui a failli être expulsé, en fin de première période) pour que les locaux s’en sortent. Car auparavant, c’est le malheureux Smallbone qui avait ouvert le score à l’approche de l’entracte en profitant d’une mésentente entre Virgil van Dijk et Alisson (moins en forme que contre le PSG). Plus maladroit qu’en C1, le futur champion a par ailleurs gâché plusieurs occasions (par Harvey Elliott, Nunez et Trent Alexander-Arnold ou encore Curtis Jones par exemple) puis a enfoncé le clou sur un second péno transformé par son Égyptien et concédé par Yukinari Sugawara.

Un choc des extrêmes bien placé, au calendrier.

La BOULETTE d'Alisson 😮 La faute de main du gardien brésilien permet à Southampton de mener à la mi-temps 💥 #LIVSOU | #PremierLeague pic.twitter.com/IpBfgIUbBG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 8, 2025

Brighton & Hove Albion 2-1 Fulham

Buts : Van Hecke (41e) et João (90e+8) pour Brighton & Hove Albion // Jimenez (35e) pour Fulham

Crystal Palace 1-0 Ipswich

But : Sarr (82e)

