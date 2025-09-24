Hugo Ekitike : une célébration pas très cérébrale

Face à Southampton en Coupe de la Ligue anglaise, Hugo Ekitike a été expulsé bêtement. Après avoir inscrit le but décisif, l’attaquant de Liverpool a enlevé son maillot pour célébrer, écopant ainsi d’un deuxième carton jaune et sera donc suspendu pour ce geste pas méchant mais bien stupide.

Qui n’a jamais été collé au cours de sa scolarité ? Quel élève a oublié l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête après une énième bêtise lors d’un cours de littérature sur Ernest Renan ? Qui, de retour à la maison, n’a jamais regretté un comportement immature, face à des parents désabusés par cette nouvelle incartade ? Beaucoup de jeunes pousses sont passées par ces moments que l’on range dans l’armoire à remords. « La bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l’infini », écrivait le philosophe du XIXe siècle avec une pointe de regrets. Cette maxime, l’ancien collégien Hugo Ektike n’a pas dû comprendre sa signification.

L’extase de Hugo

Après son but de la victoire en Coupe de la Ligue anglaise contre Southampton, cette « bêtise humaine » a envahi le corps du joueur de 23 ans. En guise de célébration, Ekitike a enlevé son joli maillot rouge, l’a tendu vers les tribunes d’Anfield qui connaissaient évidemment le nom de leur propre joueur avant ça, et s’est retrouvé en t-shirt d’entraînement. Seul face à sa connerie. Le début de ce strip-tease a rapidement été annihilé par un deuxième carton jaune, synonyme d’une expulsion stupide et d’une suspension contre Crystal Palace en Premier League ce week-end. Son coéquipier Jeremie Frimpong semble d’ailleurs lui expliquer son erreur avant l’intervention de l’arbitre. Un geste étonnant pour un attaquant, auteur de cinq réalisations depuis le début de la saison, désormais habitué à gérer l’extase provoquée par un but inscrit devant 60 000 spectateurs. Dès que le ballon franchit la ligne, l’euphorie et l’adrénaline peuvent pousser certains à effectuer des gestes insoupçonnés, mais souvent, la raison reprend ses droits. Cette fois, elle s’est évaporée. L’état de transe a remplacé la lucidité et le sang-froid.

Hugo Ekitike scores against Southampton in the EFL Cup... And then receives a red card, meaning he'll miss Liverpool's Gameweek 6 visit to Crystal Palace 🫠 pic.twitter.com/fOgiCYRTdw — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) September 23, 2025

Outre se ridiculiser devant les travées d’Anfield, muettes face à l’erreur de leur numéro 22 (au moins ils connaissent bien son numéro) cette célébration useless a provoqué la colère de son entraîneur Arne Slot. « J’ai été surpris de la façon dont il a célébré, et pire, de la façon dont il a enlevé son maillot et pris le second jaune, a déclaré le coach néerlandais au micro de Sky Sport à la fin du match. Je lui ai dit que s’il marquait en finale de la Ligue des champions à la 87e minute après avoir dominé trois joueurs et tiré dans la lucarne, je pourrais peut-être comprendre.» Sauf que voilà, Ekitike a marqué contre un club de Championship du vétéran et réputé pour ses boulettes, Alex McCarthy, et a décidé de se lancer dans un remake de Lionel Messi au Bernabéu ou Nabil Fekir à Geoffroy-Guichard…

Mille autres possibilités

Évidemment, le néo-international français pouvait opter pour une autre célébration. Brandir un poing rageur puis foncer vers le kop pour recevoir les câlins gracieux des supporters des Reds aurait très bien fait le taf. Une glissade sur les genoux, sans grande originalité certes, aurait contenté tout le monde. Aller remercier son passeur Federico Chiesa aurait été le top. Cette reconnaissance aurait redonné un poil de confiance à son coéquipier, toujours en délicatesse depuis son arrivée au bord de la Mersey. Enfin, rester calme et juste célébrer dignement face à un adversaire modeste, surtout après un match fade individuellement et collectivement. Grâce à cette retenue, Hugo Ekitike serait reparti sous les chants des supporters, peut-être même avec le nouveau refrain à son effigie. À la place, son match s’est terminé au vestiaire. L’endroit parfait, en somme, pour enlever son maillot… et réfléchir à son geste.

