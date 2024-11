Pronostic Southampton Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool bat logiquement la lanterne rouge Southampton

Southampton, bon dernier de Premier League, a enfin remporté un match juste avant la trêve, c’était contre Everton (1-0), avant de s’incliner une nouvelle fois contre les Wolves (2-0). Cela fait donc un total de 4 points en 11 matchs, un bilan inquiétant. Pour ne rien arranger, 5 joueurs seront absents pour le match, dont le défenseur titulaire Bednarek, et les gardiens Bazunu et Ramsdale. Parmi les forces en présence, on peut parler de l’ancien des Reds, Lallana, ou encore des attaquants Armstrong et Archer (3 buts seulement à eux deux). Récemment appelé en équipe d’Angleterre, le défenseur Harwood-Bellis fait partie, malgré les mauvais résultats de son club, des meilleurs défenseurs de la ligue. Cela ne devrait pas suffire en revanche pour contenir cette fabuleuse équipe de Liverpool.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Tout le contraire de leur adversaire, ces Reds sont irrésistibles, la preuve en est sa première place en Premier League, mais également en Ligue des champions. C’est un sans-faute dans cette compétition d’ailleurs pour Liverpool, et on notera une récente victoire 4-0 à domicile contre Leverkusen sur la scène Européenne. Sur la scène nationale, ce sont 9 victoires, et seulement 1 nul et 1 défaite, soit 5 points d’avance déjà pris sur le rival principal de Manchester City. Si des garçons comme Alexander-Arnold, Alisson, Chiesa ou Jota seront absents, Liverpool a de la ressource. La défense Konaté-Van Dijk a rarement été aussi efficace, Gravenberch est sur une autre planète, et que dire de Mohamed Salah qui réalise un début de saison digne d’un futur Ballon d’or, avec 10 buts et 10 passes en 16 matchs toutes compétitions confondues. Il pourrait encore être décisif lors d’un match largement abordable.

► Le pari « Victoire Liverpool à la mi-temps et à la fin du match » est coté à 1,65 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 165€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Salah buteur » est coté à 1,60 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 160€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Southampton – Liverpool

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Southampton – Liverpool sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Southampton – Liverpool avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 120€ en EXCLU avec le code RDJ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Southampton Liverpool encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Yaya Touré avait conseillé à City de recruter Sadio Mané, époque Southampton