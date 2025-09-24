Arne Slot mécontent de la célébration d'Hugo Ekitike

Un Red a vu rouge.

Auteur du but décisif face à Southampton à la 85e, Hugo Ekitike n’a pourtant pas terminé la rencontre aux côtés de ses coéquipiers. Pourquoi ? Parce que l’attaquant tricolore a écopé d’un deuxième carton jaune pour avoir retiré son maillot lors de sa célébration. Un excès de passion qui a fortement déplu à son coach, Arne Slot, qui ne s’est pas privé de le faire comprendre à l’issue de la rencontre.

"It was stupid, in every sense" 😬 Arne Slot was not pleased with Hugo Ekitke after he received a second yellow card for taking his shirt off while celebrating 🟥 pic.twitter.com/mBsyHapKmN — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 23, 2025

« C‘est vraiment stupide d’enlever son maillot »

« J’ai été surpris de la façon dont il a célébré, et pire, de la façon dont il a enlevé son maillot et pris le second jaune. Je lui ai dit que s’il marquait en finale de la Ligue des champions à la 87e minute après avoir dominé trois joueurs et tiré dans la lucarne, je pourrais peut-être comprendre, a asséné le tacticien anglais. Je n’ai pas compris, peut-être que je suis vieux jeu. Si tu marques un but comme ça, tu dois aller remercier le joueur qui t’a fait la passe, mais c’est vraiment stupide d’enlever son maillot », a conclu Slot.

De son côté, l’ancien rémois s’est excusé sur ses réseaux sociaux : «J’étais tellement excité d’aider l’équipe à aller chercher une nouvelle victoire à la maison que l’émotion a pris le dessus sur moi. Mes excuses à toute la famille des Reds. »

Et si finalement il fallait juste supprimer le carton jaune pour avoir retiré son maillot.

