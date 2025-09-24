S’abonner au mag
  • League Cup
  • 16e
  • Liverpool-Southampton (2-1)

Arne Slot mécontent de la célébration d'Hugo Ekitike

LB
Arne Slot mécontent de la célébration d'Hugo Ekitike

Un Red a vu rouge.

Auteur du but décisif face à Southampton à la 85e, Hugo Ekitike n’a pourtant pas terminé la rencontre aux côtés de ses coéquipiers. Pourquoi ? Parce que l’attaquant tricolore a écopé d’un deuxième carton jaune pour avoir retiré son maillot lors de sa célébration. Un excès de passion qui a fortement déplu à son coach, Arne Slot, qui ne s’est pas privé de le faire comprendre à l’issue de la rencontre.

« C‘est vraiment stupide d’enlever son maillot »

« J’ai été surpris de la façon dont il a célébré, et pire, de la façon dont il a enlevé son maillot et pris le second jaune. Je lui ai dit que s’il marquait en finale de la Ligue des champions à la 87e minute après avoir dominé trois joueurs et tiré dans la lucarne, je pourrais peut-être comprendre, a asséné le tacticien anglais. Je n’ai pas compris, peut-être que je suis vieux jeu. Si tu marques un but comme ça, tu dois aller remercier le joueur qui t’a fait la passe, mais c’est vraiment stupide d’enlever son maillot », a conclu Slot.

De son côté, l’ancien rémois s’est excusé sur ses réseaux sociaux : «J’étais tellement excité d’aider l’équipe à aller chercher une nouvelle victoire à la maison que l’émotion a pris le dessus sur moi. Mes excuses à toute la famille des Reds. »

Et si finalement il fallait juste supprimer le carton jaune pour avoir retiré son maillot.

En League Cup, premiers buts pour Isak avec Liverpool et Buonanotte avec Chelsea

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé mérite-t-il son Ballon d'or ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
81
81

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!