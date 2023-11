La France est en finale du Mondial U17 !

France U17 – Mali U17

Buts : Yvann Titi (56e) et Ismail Bouneb (69e) pour la France // Ibrahim Diarra (45e+4) pour le Mali Expulsion : Souleymane Sanogo (55e)

Deuxième finale mondiale en un an pour l’équipe de France !

Après deux périodes inégales, les Français se qualifient pour la finale de la Coupe du monde U17 et affronteront l’Allemagne pour rejoindre les Bleuets de 2001 au palmarès. Un premier acte animé malgré la chaleur étouffante indonéisienne, un Mali dominateur et des Bleus bousculés opérant en contre : voilà le schéma des 45 premières minutes de cette demi-finale. En dedans, la France a souffert et a longtemps dû son salut à son gardien, Paul Argney, décisif à trois reprises (4e,10e et 35e). Malheureusement, le dernier rempart tricolore est aussi celui qui a permis aux Maliens de retourner au vestiaire avec un but d’avance, repoussant maladroitement un centre tir dans les pieds du capitaine Ibrahim Diarra (0-1, 45e+4). Ce dernier ne s’est pas fait prier pour convertir l’offrande et faire mettre le genou à terre aux joueurs de Jean-Luc Vannuchi. Ces derniers ont surtout été dangereux en contre, se projetant bien, mais manquant d’efficacité dans les dernières passes (9e, 42e) ou dans le dernier geste (14e et 18e).

Partis sur les mêmes bases en deuxième période, les Maliens ont vu leurs plans mis à mal par l’expulsion de Sanogo pour une horrible semelle sur Sadi, après consultation du VAR. Cinq minutes plus tôt, Diarra avait eu la balle de 2-0 au bout des pieds mais a manqué le cadre. Le tournant du match. Immédiatement après le carton rouge, les Tricolores ont trouvé la faille sur coup-franc, d’une belle tête de Titi (1-1, 56e), qui n’est pas Parisien mais bien Troyen. Dans la continuité, ces derniers ont un peu plus poussé, jusqu’à obtenir un très bon coup-franc que Bouneb, déjà passeur, a converti en but d’une frappe rasante (2-1, 69e). Pas rassurants malgré leur supériorité numérique, les Français ont eu l’occasion de tuer tout suspense par Lambourde, seul face au gardien, mais le Rennais a manqué le cadre (72e). Par la suite, les coéquipiers du capitaine Kayi Sanda ont joué à se faire peur. Reste que malgré les dernières vagues adverses, le score n’évoluera plus, Argney sauvant une dernière fois les siens d’une parade magnifique sur coup-franc, dévié sur la barre (89e). Les 13 minutes de temps additionnel n’y changeront rien, la France est en finale.

Un peu plus de 11 mois après leurs aînés, les U17 français ont l’occasion de décrocher une couronne mondiale. On leur souhaite un peu plus de réussite.

France U17 (4-1-2-3) : Argney – Titi (Zague, 64e), Kayi Sanda, Meupiyou, Sadi – Amougou – Bouneb (Tchaptchet, 90e+2), Sylla (Ferro, 90e+2) – Gomis, Lambourde (Tincres, 84e), Sangui (Diallo, 46e). Sélectionneur : Jean-Luc Vannuchi.

Mali U17 (4-2-3-1) : Koné – Sanogo, Coulibaly (Thiero, 87e), Traoré, Traoré (Diop, 77e) – Koné, Macalou – Diarra (Doumbia, 60e), Tia (Koné, 60e), Barry – Kanaté (Leintu, 87e). Sélectionneur : Soumaila Coulibaly.

