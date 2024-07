Hamari Traoré suspendu par la fédération malienne

Les Aigles battent de l’aile.

Selon des propos rapportés par l’AFP et relayés par Le Parisien, la fédération malienne de football a décidé de suspendre, à titre conservatoire, son capitaine Hamari Traoré pour « manquement à l’honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l’équipe nationale et le football malien », après que le comité exécutif de la Fédération s’est réuni le 27 juin dernier. Une procédure à l’encontre du latéral de la Real Sociedad sera ensuite ouverte auprès de la commission de discipline.

Il y a quelques jours, l’ancien Rennais (2017-2023) et plusieurs de ses coéquipiers en sélection avaient menacé de « ne pas honorer la sélection et ne pas participer aux prochains matchs de qualification », reprochant aux dirigeants maliens une « mauvaise gestion », dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux. Au mois de juin, le comité exécutif s’était déjà réuni pour écarter le sélectionneur Éric Chelle.

Hamari Traoré n’a pas encore publiquement réagi à la décision.

