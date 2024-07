Le Japon finit par faire craquer Israël, le Paraguay domine le Mali et file en quarts

Israël 0-1 Japon

But : Hosoya (90e+1) pour les Japonais.

Vainqueurs du Paraguay et du Mali, le Japon était déjà qualifié pour les quarts de finale et quasiment assuré de finir en tête de ce groupe B. Face à Israël ce mardi à Nantes, les Samouraï Blue ont longtemps buté sur leurs adversaires et pensaient donc se contenter d’un match nul et vierge. Mais Mao Hosoya en a décidé autrement, en reprenant un bon centre au point de penalty et en donnant l’avantage aux siens dans le temps additionnel (0-1, 90e+1). Suffisant pour leur assurer la première place, synonyme d’un quart de finale face à l’Espagne, vendredi à Lyon. Comme en 2020, en 2012 et en 2000, les Japonais s’extirpent des poules. Contrairement aux Israëliens, qui participaient à leur premier tournoi olympique depuis 1976.

Paraguay 1-0 Mali

But : Fernández (5e) pour La Albirroja.

S’ils voulaient s’éviter une mauvaise blague, les Paraguayens devaient s’imposer ce mardi au Parc des Princes face au Mali pour valider son ticket pour les quarts de finale. Mission bien comprise par les Sud-américains qui ont rapidement ouvert le score à l’issue d’un beau mouvement collectif, magnifiquement conclu par la demi-volée décochée par le pied gauche de Marcelo Fernandez (1-0, 5e). Les filets resteront intacts lors des 85 minutes suivantes, pour le plus grand bonheur des Paraguayens, qui défieront donc les Égyptiens vendredi à Marseille pour une place dans le dernier carré. La Albirroja n’était plus sortie des poules depuis 2004 et sa médaille d’argent glanée à Athènes.

Entre los 8⃣ mejores 🇵🇾 El #TeamParaguay se anota en la siguiente instancia de los @juegosolimpicos 🏅 ¡A seguir haciendo historia en @Paris2024 🇫🇷! ¡VAMOOOOOOOS! 💪💪💪 pic.twitter.com/DE1UlNRjGi — Selección Paraguaya (@Albirroja) July 30, 2024

