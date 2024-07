Les joueurs du Mali se mettent en retrait de la sélection après la suspension de Hamari Traoré

Un Aigle ne vole pas seul.

Les internationaux maliens ont réagi suite à la suspension de leur capitaine, Hamari Traoré, par leur fédération. Dans un communiqué commun, ces derniers ont en effet annoncé se mettre en retrait de l’équipe nationale jusqu’à la réintégration du latéral de la Real Sociedad. « Nous portons à la connaissance de la fédération que nous, les joueurs, nous mettons en retrait de la sélection nationale jusqu’à la levée de sa suspension », ont-ils notamment écrit, après avoir assuré agir d’une même voix.

🚨 Communiqué des joueurs de l’équipe nationale du Mali 🇲🇱 suite à la suspension de leur capitaine Hamari Traoré par le comité exécutif de la Fédération malienne de football pic.twitter.com/nRuBGYnxXC — AFRICAFOOTUNITED.com (@africafootutd) July 12, 2024

L’ancien rennais avait été sanctionné fin juin pour « manquement à l’honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l’équipe nationale et le football malien » après avoir pointé du doigt dans une lettre ouverte la « mauvaise gestion » des dirigeants maliens.

So ! So ! Solidarité !

