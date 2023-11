Mondial U17 : Les Bleuets passent les poules

Allez les p’tits Bleus !

Déjà victorieux face au Burkina Faso lors de la première journée de leur Mondial, les U17 français ont enchaîné contre la Corée du Sud (1-0). Ainsi, les joueurs de Jean-Luc Vannuchi sont d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Face aux Coréens, dès la deuxième minute, Mathis Amougou a repris en première intention un corner joué à l’entrée de surface, et la frappe du jeune Stéphanois s’est logé dans le petit filet du portier coréen pour le seul but de la rencontre. La France et l’Espagne sont les deux seules équipes à avoir gardé leur cage inviolée depuis le début de la compétition.

🔝 France & Germany lead the way…#U17WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 15, 2023

La « finale » du groupe aura lieu samedi 18 novembre à 13 heures contre les États-Unis, qui ont eux aussi remporté leurs deux premiers matchs. Après la rencontre, le sélectionneur des Bleuets a précisé qu’il ferait tourner pour ce dernier match de groupe. Les Bleuets resteraient premiers – grâce à la différence de buts – s’ils venaient à faire match nul contre les Américains

Mathis Lambourde et compagnie ne vont pas quitter la chaleur indonésienne de sitôt.

(Le résumé du match en vidéo juste ici)

Le fils de Geoffrey Jourdren sélectionné avec l’équipe de France U17