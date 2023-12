Mondial U17 – Jean-Luc Vannuchi : « Une question de loterie »

Comme un air de déjà-vu.

Après la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde U17 face à l’Allemagne aux tirs au but ce samedi (2-2 – 4-3 TAB), Jean-Luc Vannuchi n’a pas caché sa déception : « On peut être fiers de cette équipe. On n’a joué qu’une mi-temps sur deux. Encore une fois, c’est le scénario à l’Euro, on a les occasions pour les tuer lorsqu’ils sont en infériorités numériques mais on ne le fait pas. Le sport de haut niveau, c’est ça. »

𝗖𝗿𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲́𝘀𝗶𝗹𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻… 😣😢 Nos Bleuets s'inclinent aux tirs au but en finale de la Coupe du Monde U17 face à l'Allemagne. Félicitations pour ce très beau parcours 🙌 🇩🇪 2-2 (TAB 4-3) 🇫🇷 | #U17WC pic.twitter.com/hSMaefnJ2w — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 2, 2023

Ce n’est pas la première fois que les Bleuets chutent en finale puisqu’ils avaient déjà perdu de cette manière il y a six mois à l’Euro face à …l’Allemagne : « On est encore devant aux péno, pour la deuxième fois consécutive. Le gardien fait des arrêts en face ou c’est mal tiré, je ne sais pas, il faut revoir. Je suis extrêmement déçu pour le groupe parce qu’on méritait peut-être mieux […] Après, c’est encore une question de loterie, on a beau les travailler, c’est difficile. »

Des excuses.

