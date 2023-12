U17 : L'Allemagne championne du monde, la France encore battue aux pénos

Malgré une belle force de caractère pour renverser la situation et accrocher la séance de tirs au but, la France s'est inclinée face à l'Allemagne (2-2, 4-3 TAB) en finale du Mondial U17. Exactement comme lors de l'Euro disputé en juin dernier.

Allemagne U17 2-2 (4-3, TAB) France U17

Buts : Brunner (29e), Darvich (51e) pour l’Allemagne // Bouabré (53e), Amougou (85e) pour la France

Expulsion : Osawe (69e)

Ils n’ont rien lâché, mais le destin ne leur a pas souri. Battus aux tirs au but par l’Allemagne samedi, les U17 français échouent d’un rien dans leur quête mondiale et pourront nourrir de gros regrets. Sous la pluie battante tombée sur Surakarta et le Manahan Stadium, ils ont pourtant été dépassés par l’enjeu et dans le jeu dès les premiers instants de la rencontre. Avant de punir les Bleus sur pénalty à la demi-heure de jeu, Paris Brunner avait déjà fait passer un premier frisson dans la défense tricolore, marquant le premier but de la partie avant d’être signalé hors jeu. Bousculés dans tous les impacts, les Bleuets ont mis un temps fou avant de prendre la mesure de la rencontre. Tout le contraire des Allemands, qui ont exercé un pressing haut, avec une ligne de quatre attaquants gênant constamment la relance française.

Plusieurs fois en panique dans sa surface, seulement dangereuse sur une incursion du Bouabré (22e), la France a finalement craqué sur une nouvelle situation confuse, où Sadi s’est mis à la faute, avant que la VAR ne mette près de cinq minutes à accorder un pénalty aux Allemands. Crucifié par Brunner, qui, comble de tout ça, se nomme tout de même Paris, Paul Argney n’a pu faire de miracle dans ses cages (1-0, 29e). Au milieu des pertes de balles et des approximations, seuls Amougou, par ses efforts incessants au milieu, et Bouabré, par sa capacité à faire la différence par le dribble, ont donné l’impression de surnager au cours de 45 premières minutes interminables.

Encore à 11 contre 10, les Bleus font la diff

Bien revenus des vestiaires, avec beaucoup plus d’engagement dans les duels, les Français ont petit à petit mis le pied sur le ballon, tout heureux de n’être menés que d’un but. Ironie de l’histoire, c’est quand ils semblaient enfin en mesure de reprendre le fil de leur match que les coéquipiers d’Ismael Bouneb ont été cueillis à froid, en contre, par un Noah Darvich trouvé seul au deuxième poteau (2-0, 51e). Heureusement pour la France, Sangui est entré en jeu à la pause. C’est lui qui décale Bouabré sur la réduction du score du Monégasque, Français le plus dangereux sur le plan offensif, pour le but de l’espoir dans la foulée (2-1, 53e). Bien mieux dans leur rencontre, les jeunes Bleus ont mis le pied sur l’accélérateur et, plus présents dans le combat, ils y ont naturellement repris le dessus. Comme face au Mali, ils ont aussi bénéficié du manque de lucidité de leur adversaire, qui a vu Osawe se faire exclure pour un deuxième carton jaune.

Soudainement plus hachée, cette finale s’est vite transformée en un siège de la surface allemande par les tricolores, les futures ouailles de la Mannschaft n’évoluant plus qu’en contre. Pourtant, contrairement à la demi-finale face au Mali, cette supériorité numérique n’a pas permis aux Français de mettre plus de folie dans leur jeu. Si Sylla a cru égaliser d’une belle combinaison sur corner, c’est finalement Gomis, très actif en fin de match, qui a trouvé le bon décalage pour servir Amougou sur un plateau (2-2, 85e). Pas de prolongation, mais presque, puisque ce sont cette fois-ci 10 minutes de temps additionnel qui ont été annoncées. Finalement, la France joue le titre une nouvelle fois aux tirs au but. Face aux Allemands et en finale, rien d’historiquement très bon pour les Français, puisqu’ils s’étaient inclinés en finale de l’Euro en juin dernier sur un scénario très similaire. Malheureusement, malgré deux arrêts de Paul Argney, Sangui, Meupiyou et Gomis se loupent, et les Bleus s’inclinent 4-3. Encore une fois, l’histoire bascule du mauvais côté.

Allemagne (4-2-3-1) : Heide – Da Silva Moreira, Jeltsch, Odogu, Hennig (Herwerth, 88e) – Harchaoui, Osawe – Yalcinkaya (Ramsak, 67e), Darvich (Kabar, 74e), Brunner – Moerstedt. Sélectionneur : Christian Wueck.

France (4-3-3) : Argney – Titi, Meupiyou, Kayi Sanda, Sadi (Sangui, 46e) – Amougou, Bouneb, Sylla – Bouabré (Diallo, 90+4e), Lambourde (Tincres, 90e), Gomis. Sélectionneur : Jean-Luc Vannuchi.

