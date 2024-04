Le patron d’Adidas ne digère pas de voir la sélection allemande passer chez Nike

La pilule ne passe toujours pas.

Fin mars, Nike avait annoncé un gros coup avec la récupération du contrat de sponsoring de la sélection allemande à partir de 2027, après quatre décennies passées sous Adidas. Une nouvelle difficile à digérer, qui a pris des allures de scandale jusque dans les sphères ministérielles Outre-Rhin, sur laquelle est revenu le patron de la marque aux trois bandes.

« Le rapport qualité-prix est toujours quelque chose que l’on analyse et si les chiffres qui circulent sont corrects, alors cela nous semble inexplicable », a confié Bjørn Gulden à l’AFP, faisant allusion à la somme déboursée par Nike. Selon le quotidien Handelsblatt, la marque offrirait 100 millions d’euros par saison, soit le double de son concurrent et prédécesseur, pour apposer sa virgule sur la tunique de la Mannschaft. Par ailleurs, le dirigeant d’Adidas a également fait part de son intention de participer à l’appel d’offres soumis par la FFF, tout en prévenant qu’ils feront « des offres là où cela a du sens, à un prix qui nous convient et, au-delà, nous ne participerons pas ».

Et pourquoi pas le retour d’un équipementier vendéen pour les Bleus.