Thomas Müller a pris une grande décision

Danke schön, Thomas Müller.

Toni Kroos n’est pas le seul a avoir disputé son dernier match avec l’Allemagne lors du quart de finale de l’Euro perdu face a l’Espagne. La légende Thomas Müller a annoncé ce lundi qu’il prenait lui aussi sa retraite internationale, après une semaine de rumeurs sur la fin de sa carrière avec l’équipe nationale allemande.« Lorsque j’ai pu disputer mon premier match international, il y a plus de 14 ans, je n’aurais jamais pu rêver de tout cela. Après 131 matchs internationaux et 45 buts, je dis aujourd’hui au revoir à l’aigle fédéral », a déclaré le joueur dans un message vidéo de remerciement pour « tous les fans et compagnons de route qui m’ont soutenu ».

L’aventure de Müller avec la Mannschaft a commencé et s’est terminée par une défaite, mais entre ces deux moments, il aura disputé 131 matchs, marqué 45 buts, délivré 41 passes décisives, remportant au passage la Coupe du monde 2014 et décrochant le titre de meilleur buteur du Mondial 2010 quatre ans plus tôt. À 34 ans, l’attaquant quitte la scène internationale en tant que légende du football allemand. Mais pas encore le football, puisqu’il a prolongé jusqu’en 2025 avec le Bayern Munich pour tenter de retrouver le trône en Bundesliga.

Place aux jeunes.

