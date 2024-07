Nouveau code de conduite concernant les sponsors de sites de paris en Angleterre

Des modifications avant le ban.

À partir de la saison 2026-2027, les clubs de Premier League ne pourront plus exposer les sponsors liés aux sites de paris sur le devant de leur maillot. La décision avait été prise en avril 2023, mais un nouveau code de conduite vient réglementer les contrats de sponsoring avec ce genre d’entreprises. Il y a un peu plus de 24h, certains clubs de Premier League étaient accusés de profiter au maximum du délai avant le bannissement complet de ces compagnies de paris pour engranger le plus de revenus possible. Une plainte provoquée par l’annonce de Bournemouth, onzième club à afficher un sponsor maillot de ce type, à propos d’un contrat très juteux avec l’entreprise BJ88, une entreprise chinoise de paris.

Le nouveau code de conduite, tel que rapporté par The Guardian, insiste sur les placements publicitaires dans les stades, qui doivent être réfléchis pour que les enfants ou les personnes à risques ne puissent pas voir ces publicités. Le code stipule aussi toujours selon le média britannique, que les compétitions et les clubs ne devraient avoir d’accords qu’avec des entreprises validées par la Commission des paris, une agence gérée par le gouvernement. En attendant, Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Crystal Palace, Everton, Fulham, Leicester, Nottingham Forest, Southampton, West Ham et Wolverhampton vont exhiber le plus possible leur sponsor avant de se faire rattraper par la patrouille.

Pas vu, pas paris.

