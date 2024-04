Un champion du monde allemand de 1974 est décédé

L’Allemagne a perdu une légende.

L’ancien joueur allemand Bernd Hölzenbein est décédé ce lundi à l’âge de 78 ans, entouré de sa famille et à la suite d’une longue maladie. Son ancien club, l’Eintracht Francfort, a publié un communiqué ce mardi pour annoncer la triste nouvelle. L’attaquant a disputé 532 rencontres avec les Aigles, inscrivant 212 buts et remportant avec eux trois coupes d’Allemagne et une Coupe UEFA. Il a aussi connu des expériences dans des clubs américains dans les années 1980, et a occupé les postes de vice-président et de directeur sportif à l’Eintracht après sa carrière.

International à 40 reprises avec l’Allemagne de l’Ouest entre 1973 et 1978, Hölzenbein a joué un rôle important dans le sacre de sa sélection lors de la Coupe du monde 1974 à domicile. Il avait notamment provoqué un penalty lors de la finale face aux Pays-Bas, transformé par Paul Breitner et qui a permis à la RFA de l’emporter 2-1. Certains médias le surnommeront par la suite Schwalbekönig (le roi des hirondelles), accusant l’attaquant d’avoir plongé pour obtenir une faute. Hölzenbein a aussi participé à l’Euro 1976 en Yougoslavie, inscrivant un but lors de la défaite allemande en finale face à la Tchécoslovaquie, et a aussi disputé le Mondial 1978 en Argentine.

Die Eintracht-Familie trauert um Weltmeister Bernd Hölzenbein. Er holte als Spieler vier Titel mit der Eintracht, seine 160 Bundesligatore im Eintracht-Dress werden wohl für immer unerreicht bleiben, ein Foul an ihm hat einen Platz in jedem Geschichtsbuch und einer seiner… — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 16, 2024

L’Allemagne change le design du numéro quatre de son maillot, prêtant à confusion avec un symbole nazi