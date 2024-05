Leipzig fait trembler Francfort à distance, Cologne en sursis

L’opération Ligue des champions de Francfort bat de l’aile.

L’Eintracht a pris un point ce samedi face à Mönchengladbach (1-1). Une fois n’est pas coutume, Hugo Ekitike n’a pas marqué, mais il a délivré une passe décisive à Junior Dina Ebimbe pour égaliser. Les Aigles, désormais assurés de finir à la sixième place, avaient plutôt la tête du côté de Leipzig, puisqu’ils espèrent que le RBL restera dans le top 4 pour obtenir un ticket en Ligue des champions. Mais l’après-midi ne s’est pas déroulé comme espéré puisque Leipzig a été neutralisé par le Werder (1-1).

Dortmund pourrait donc revenir à un point en cas de victoire contre Mayence ce soir (18h30), ce qui n’arrange pas Francfort, qui a besoin que Dortmund gagne la Ligue des champions et finisse cinquième pour accéder à la C1. L’Eintracht aura donc tout intérêt à perdre samedi prochain face à Leipzig pour empêcher le BVB d’accrocher la quatrième place. En queue de classement, Cologne est revenu de l’enfer contre l’Union Berlin (3-2). Tout autre resultat qu’une victoire aurait condamné le club à la relégation mais, après avoir été menés 0-2, les coéquipiers de Marvin Schwabe ont arraché la gagne dans le temps additionnel. Cologne revient ainsi à deux points de barragiste, Mayence, et à trois unités de l’Union, premier non relégable.

Double ration de foin pour Hennes !

Leipzig 1-1 Werder

Buts : Sesko (61e) // Seiwald CSC (36e)

Gladbach 1-1 Francfort

Buts : Hack (9e) // Dina Ebimbe (35e)

Cologne 3-2 Union Berlin

Buts : Kainz (45e S.P.), Tigges (87e), Downs (90e+3) // Knoche (15e), Volland (19e S.P.)

Fribourg 1-1 Heidenheim

Buts : Doan (29e) // Sessa (38e)