Encore sorti sur blessure, Kingsley Coman de plus en plus incertain pour l’Euro

Premier caillou dans la chaussure de l’équipe de France avant l’Euro.

Le Bayern Munich s’est imposé ce samedi après-midi à domicile face à Cologne (2-0), dans une rencontre où Thomas Tuchel avait aligné une équipe presque bis, et qui ne devrait pas empêcher le Bayer Leverkusen d’être champion dès ce dimanche. Malgré la victoire, les Bavarois n’avaient certainement pas la tête à la fête, puisque Kingsley Coman a dû quitter prématurément ses partenaires, sur blessure, soutenu par les médecins du club sans pouvoir poser le pied par terre. Ce serait un problème à l’adducteur, ressenti sur un changement de direction, et le cri de douleur du Français lâché à ce moment-là n’augure rien de bon.

Via un communiqué, le Bayern a déjà officialisé le forfait de son ailier « pour plusieurs semaines », sans dire précisément combien. Reste que Munich n’a plus que cinq matchs de Bundesliga à jouer jusqu’à la fin de la saison, prévue dans un peu plus d’un mois, et la Ligue des champions sur son calendrier, alors que le diagnostic définitif de la blessure n’est pas encore connu. Comme le soutient le journal L’Équipe, une absence de cinq à six semaines pour Coman lui ferait ainsi connaître une fin de saison en club, sauf si le Bayern venait à se qualifier pour la finale de C1. En attendant, ça fait beaucoup de « si », et l’optimisme n’est pas de mise pour celui qui a déjà raté le rassemblement de mars des Bleus.

Pour rappel, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour l’Euro le 16 mai, avant de l’officialiser auprès de l’UEFA le 7 juin. Pour Coman, la course contre la montre débute dès maintenant.

Sixième victoire consécutive pour le Bayern, vainqueur à Cologne