Sixième victoire consécutive pour le Bayern, vainqueur à Cologne

FC Cologne 0-1 Bayern Munich

But : Kane (20e) pour les Bavarois

1,5.

Il ne s’agit pas de la température affichée à Cologne ce soir (cinq degrés), mais de la folle moyenne de buts par match en Bundesliga de Harry Kane, encore buteur ce vendredi soir pour donner la victoire au Bayern Munich sur la pelouse de Cologne (0-1) ce vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Bundesliga. Un but qui ne lui était même pas destiné à l’origine, l’action partant d’une passe en profondeur de Konrad Laimer pour Eric Maxim Choupo-Moting, dont la frappe est repoussée sur la ligne par Julian Chabot… Dans les pieds de l’international anglais (0-1, 20e) qui inscrit là son 18e pion de la saison, déjà. Malheureux en début de match (5e), Choupo-Moting l’est encore après le but de son coéquipier et bute sur Marvin Schwäbe (23e).

Mais finalement, et malgré une énorme domination (21 tirs à 6, 69% de possession) entachée d’une certaine maladresse (cinq tirs cadrés seulement), les Bavarois ne parviennent pas à faire le break et – tour à tour – Leroy Sané, Kingsley Coman ou encore Kane voient le but adverse se refuser à eux. Les hommes de Thomas Tuchel doivent ainsi se résoudre à une courte victoire face à la lanterne rouge, certes, mais une sixième de suite en championnat qui leur permet de reprendre provisoirement la tête (32 points) devant le Bayer Leverkusen (31 unités), en déplacement demain (coup d’envoi à 15 heures 30) sur la pelouse du Werder Brême.

Réponse attendue des hommes de Xabi Alonso.

Cologne (3-4-1-2) : Schwäbe – Kilian (Waldschmidt, 78e), Chabot, Hübers – Carstensen, Martel, Kainz (Huseinbašić, 78e), Maina – Ljubicic (Alidou, 65e) – Thielmann (Paqarada, 77e), Selke (Tiggs, 64e). Entraîneur : Steffen Baumgart.

Bayern (4-2-3-1) : Neuer – Laimer, Upamecano, Min-Jae, Mazraoui – Kimmich, Goretzka – Coman, Choupo-Moting, Sané – Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel

Pronostic Cologne Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga