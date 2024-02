Le foot allemand mis à l’arrêt par des voitures télécommandées

La contestation continue en Allemagne.

Depuis plusieurs semaines, les supporters allemands ont pris l’habitude d’afficher leur opposition à l’entrée d’investisseurs dans le capital de la Ligue allemande de football. Une décision totalement en inadéquation avec les valeurs prônées par les fans du pays, qui ne se privent donc pas de montrer leur mécontentement. Et pour le coup, ils redoublent d’imagination. Cet après-midi, ce sont les ultras de Rostock, en 2.Bundesliga, qui ont surpris les stadiers, en faisant apparaître sur la pelouse des voitures télécommandées, équipées de fumigènes aux couleurs du club. Une scène assez cocasse et relativement marrante qui aura permis de faire interrompre la rencontre face à Hambourg.

Meanwhile , in Rostock, Hansa fans continue the protest against the DFL’s investor deal.

This time, it’s two remote control toy cars with blue-white smoke bombs on them which interrupted the 2. Bundesliga game vs. HSV.pic.twitter.com/pZ7zSZrTYS

