La ligue du football allemand vote pour l’entrée d’investisseurs dans son capital

La fin d’une époque.

Selon les informations de Kicker, les 36 clubs de la Deutsche Fußball Liga (DFL), la LFP de nos voisins d’Outre-Rhin, ont voté ce lundi – à 24 voix pour, 10 voix contre et 2 abstentions – en faveur de l’arrivée d’investisseurs privés dans le capital de celle-ci. Après un premier revers sur ce sujet en mai, les dirigeants de la DFL, qui regroupe les deux Bundesligas, sont finalement parvenus à leurs fins, moyennant plusieurs changements par rapport à l’accord de départ pour contenter certains réfractaires tels que le FC Cologne et le SC Fribourg. Le deal initial prévoyait un reversement de 2 milliards d’euros aux clubs si l’investisseur achetait l’équivalent de 12,5% du capital de la Ligue. Désormais, ce sera un reversement de 900 millions d’euros immédiatement, plus 1 milliard versé progressivement, en échange d’un investissement à hauteur de 8% du capital.

Le but de cette manœuvre pour le football allemand est de commencer à rattraper économiquement son retard sur les autres grands championnats, et notamment celui d’Angleterre. Quatre investisseurs privés – Advent, Blackstone, CVC et EQT – sont potentiellement intéressés, mais s’ils investissent, ils n’auront de pouvoir que sur l’aspect économique du football professionnel allemand. En dépit de cette apparente bonne volonté, les fans allemands ont, à plusieurs reprises, exprimé leur opposition au projet, craignant notamment des hausses des prix des billets ou des abonnements TV, et dénonçant une forme de marchandage de leur football.

En gros, ils n’aiment pas avoir l’impression de se vendre, et ça se comprend.

