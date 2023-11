Le RB Leipzig vient à bout de Fribourg

RB Leipzig 3-1 SC Fribourg

Buts : Simons (6e), Openda (79e, SP) et Baumgartner (80e) pour le RBL // Röhl (45e+5) pour le SCF

La Ligue 1 qui brille.

Grâce notamment à Xavi Simons et Loïs Openda, le RB Leipzig s’est imposé en fin de partie face à Fribourg (3-1). Une rencontre parfaitement lancée par le joueur prêté par Paris, qui ouvre très vite le score d’une superbe frappe (1-0, 6e). Loïs Openda se signale également (23e), mais ce sont surtout les visiteurs qui font le jeu. Et sont récompensés sur un magnifique déboulé individuel de Merlin Röhl (1-1, 45e+5).

Une équipe de Fribourg qui continue de menacer après la pause, mais ne parvient pas à prendre l’avantage, la faute notamment à un deuxième but refusé pour hors-jeu. Et c’est finalement le RBL qui en profite pour rafler la mise en deux minutes. Un penalty obtenu par Christoph Baumgartner et transformé par Openda (2-1, 79e) puis une frappe déviée de l’Autrichien (3-1, 80e) suffisent au bonheur des hommes de Marco Rose.

Les taureaux volent désormais juste au-dessus du Borussia Dortmund, quatrièmes.

RBL (4-4-2) : Blaswich – Simakan (Henrichs, 63e), Klostermann, Lukeba, Raum – Forsberg (Baumgartner, 63e), Haïdara (Kampl, 68e), Schlager, Simons (Lenz, 86e) – Šeško (Poulsen, 63e), Openda. Entraîneur : Marco Rose.

SCF (3-4-2-1) : Atubolu – Ginter, Lienhart, Gulde (Schmidt, 88e) – Sildillia, Eggestein, Höfler, Weißhaupt – Röhl (Doan, 79e), Grifo (Gregoritsch, 79e) – Höler (Adamu, 88e). Entraîneur : Christian Streich.

