Xavi Simons échappe à un jet de bouteille à Cologne

Non, le meilleur Xavi du moment n’est pas une cible pour fléchettes.

Premier buteur lors de la gifle administrée par le RB Leipzig à Cologne ce vendredi soir (1-5), mais également passeur décisif pour Loïs Openda, Xavi Simons (20 ans) a pourtant bien failli ne pas avoir le sourire à l’issue de la 26e journée de Bundesliga. En effet, peu avant la mi-temps, alors qu’il était flanqué de David Raum près du poteau de corner, le maestro néerlandais, qui appartient toujours au PSG, a été visé par une petite bouteille en verre, en provenance des tribunes du RheinEnergieStadion.

Au moment de tirer un corner, Xavi Simons reçoit une bouteille en verre lancée depuis les tribunes 😳 Heureusement le Néerlandais n'est pas touché mais malgré tout la rencontre continue 🤔#Bundesliga #KOERBL pic.twitter.com/72N7Qcr5cD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 15, 2024

Même s’il n’a pas été touché par ce qui ressemble à une dose de Jägermeister, l’homme aux 7 buts pour 9 passes décisives s’est montré passablement énervé auprès de l’arbitre de la rencontre Florian Badstübner, qui a très brièvement interrompu la partie.

Il faut dire que la situation et les nerfs sont tendus à Cologne, actuel barragiste de plus en plus largué en BuLi.

Les bonnes questions sur la possible absence de Mbappé aux JO