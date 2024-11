Marco Rose confirme que son équipe est en crise

Panique à bord.

Après une série de quatre matchs sans victoire, Marco Rose, actuel entraîneur du RB Leipzig, a fait sonner la sonnette d’alarme en officialisant que son équipe est en état de crise. Une situation inédite pour le technicien allemand à la tête de l’équipe première depuis trois ans, qui n’a pas tourné autour du pot avant le choc face à l’Inter Milan : « Je suis à Leipzig depuis trois ans, et après quatre matchs sans victoire, nous pouvons parler de crise pour la première fois », exprime Rose.

« Il faut retrouver notre confiance à travers l’intensité et les duels »

Le RB Leipzig est réputé pour être une équipe adepte du jeu vertical orienté vers la transition rapide et le pressing constant. Une philosophie de jeu que les propriétaires aimeraient retrouver dès ce mardi et à la Red Bull Arena, nous rapporte le média allemand BILD. Pour Marco Rose, fini les passes latérales stériles et les défenses à l’arrêt. « Nous devons jouer un football porteur de sens. Nous voulons retrouver notre confiance à travers de bons duels et de l’intensité », déclare-t-il en conférence de presse. Dans la zone rouge avant cette journée de Ligue des champions, l’entraîneur des Roten Bullen a identifié le problème et tentera d’y remédier. « Si on mène, on gagne. Si on ne mène pas, on verrouille à 0-0 », dit-il pour conclure. Pas d’excuses pour Marco Rose et ses hommes qui joueront leur crédibilité à Giuseppe-Meazza.

Une sortie qui donne des ailes.

