Les supporters du Borussia Dortmund s’opposent à un contrat de sponsoring avec un géant de l’armement

Faites du foot, pas la guerre.

Une assemblée générale toute particulière s’est déroulée ce week-end au Borussia Dortmund. Le sujet de la discussion entre le club allemand et les supporters n’était pas de savoir si Nuri Şahin est une pipe comme coach, mais bien de débattre au sujet du dernier sponsor légèrement gênant associé à l’institution noir et jaune : Rheinmetall. Au printemps dernier, le BvB avait annoncé sceller un partenariat commercial avec ce géant de l’armement mondial pour une durée de trois ans et contre un chèque de 20 millions d’euros. Cette décision avait provoqué la colère de bon nombre de supporters, déçus de voir leur club de cœur être associé à une entreprise qui crée des obus et du matériel pour chars. Quelques mois auparavant, Rheinmetall avait approché un autre Borussia, celui de Mönchengladbach, qui avait toutefois rejeté le potentiel partenariat pour des raisons morales.

Un scrutin plus large en vue

Samedi, 556 des 855 membres de Dortmund présents lors de l’assemblée générale ont ainsi voté en faveur d’une motion de censure (pour 247 votes contre et 52 abstentions) dans l’espoir de mettre fin à ce contrat de sponsoring. Si cette manœuvre n’a aucune implication légale, le Borussia Dortmund pourrait bien écorner son image en ne prenant pas en compte l’avis de ses membres. Ce lundi, le directeur du club, Hans-Joachim Watzke, a pris la parole pour défendre et assumer l’accord qui avait été passé, tout en assurant vouloir organiser une consultation plus large auprès des supporters : « Je souhaiterais que l’on ait une vue plus complète de ce que pensent nos 218 000 membres. »

La démocratie dortmundoise tranchera.

Leverkusen tamponne Heidenheim, Leipzig retourné comme une crêpe, Dortmund en balade