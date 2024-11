L’Inter Milan gagne Leipzig et s’empare de la tête de la Ligue des champions

Inter Milan 1-0 RB Leipzig

But : Lukeba (CSC, 27e) pour l’Inter.

Et demain, l’Internazionale sera-t-elle le leader européen ?

En attendant le choc Liverpool – Real Madrid, l’Inter s’empare du trône de la Ligue des champions. Sans fanfaronner, l’équipe de Simone Inzaghi est tombée sur un Leipzig moribond. Personne ne pourra accuser son coach Marco Rose de dire n’importe quoi. « Nous pouvons parler de crise », avait-il lancé avant la rencontre, et il n’a pas tort : aucun point en Ligue des champions et trois matchs sans victoire en Bundesliga pour le RB.

L’Inter, elle, a été solide, comme d’hab. Le centre de Federico Dimarco a été poussé dans son propre but par le malheureux Castello Lukeba (1-0, 27e), et cela a suffi. C’est le tarif maison : cette saison, l’Inter a battu les Young Boys et Arsenal sur le même score. Avec un trio défensif De Vrij – Pavard – Bastoni, le club de Milan n’a toujours pas pris de but en C1.

Bonus : l’Inter est première du classement de la Youth League.

