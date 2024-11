Coupe de France : le geste pas très classe du SM Caen face à l’US Bolbec

« Ah bah c’est du propre », comme dirait Orelsan.

Actuellement 8e de son groupe de Régional 1, l’US Bolbec aura l’honneur de défier les professionnels du Stade Malherbe de Caen ce samedi (13h30), au huitième tour de la Coupe de France. Pour cette occasion, les dirigeants bolbécais s’étaient mis en quête d’un stade pouvant accueillir la rencontre, et ont proposé à leurs homologues caennais d’inverser l’hôte du match et de jouer au stade Michel d’Ornano. Il n’en sera toutefois rien, le SM Caen leur transmettant un devis de 84 000 euros selon Paris-Normandie, une somme colossale pour le petit club amateur.

Pavilly comme solution de repli

Dans l’impossibilité de régler une telle somme et malgré le rêve des joueurs amateurs de jouer dans l’enceinte de 20 000 places de l’actuel 14e de Ligue 2, l’US Bolbec a donc dû trouver une solution de repli, et organisera donc la rencontre dans la ville de Pavilly, en Seine-Maritime, au sein du stade Lucien-Lecuyer et ses 200 places assises. Une affaire regrettable selon le président bolbécais Kevin Beaufils : « Le foot, normalement, c’est de la solidarité. Au tour précédent, nous avons laissé notre part de recette à La Maladrerie de Caen, sachant que notre qualification nous permettrait de bénéficier d’une prime de la Fédération. Caen aurait sans doute pu nous proposer une formule qui satisfasse tout le monde, d’autant que cela leur permettrait de jouer sur leur pelouse, mais non… »

Reste à savoir si Caen laissera sa part de recettes pour se faire pardonner.

