Ils vont faire de ce 7e tour de Coupe de France un moment inoubliable

Le 7e tour de la Coupe de France, qui a débuté vendredi et se termine dimanche, ne manque pas de belles histoires, au moment même où les clubs de Ligue 2 entrent piste. Top 10 non exhaustif des contes de fées à suivre avec attention.

→ Alexandre Mendy

Andy Carroll vraisemblablement ménagé avec Bordeaux selon la presse locale, l’artilleur caennais sera le meilleur avant-centre engagé ce week-end en Coupe de France. Désolé pour le C’Chartres Football de Laurent Fournier, mais Sunderland risque encore regretter de ne pas avoir allongé les millions sur l’attaquant bissau-guinéen. Déjà auteur de sept buts cette saison en Ligue 2, il va éblouir tout le monde samedi à 13h45.

→ David Deville

Il y a un an et demi, un jour de juin 2023, David Deville, entraîneur du RC Labourse (D1) en banlieue de Lens, s’écroulait, victime d’un accident cardiaque. Dimanche 17 novembre, il sera toutefois sur le banc de son équipe, avec l’objectif de qualifier les siens pour un historique 8e tour de Coupe de France. Opposé à l’équipe de National 2 de Bobigny, son équipe attend un stade plein, dans une rencontre délocalisée pour l’occasion à Nœux-les-Mines. Mais si sur le papier l’affiche apparaît bien déséquilibrée, Deville peut compter sur son histoire pour motiver les siens et tenir bon. « C’est vrai que quand je suis au football, je m’évade, j’oublie mes peurs » a-t-il déclaré pour France 3 Régions.

→ Yanis Merdji

Un doublé pour aider Bordeaux à passer au tour précédent contre FC Cœur Médoc, un autre contre St Pryvé-St Hilaire en championnat la semaine dernière (dont le petit bonbon à déballer ci-dessous), Yanis Merdji est lancé comme un frelon en ce moment et c’est le Bressuire FC (R1) qui pourrait bien en faire les frais en fin d’après-midi dimanche (17h). Pour le situer rapidement, on parle tout de même d’un joueur à 179 matchs et 31 buts en Ligue 2 et avec un CV où l’on peut trouver l’AJ Auxerre, Châteauroux, Bourg-en-Bresse, Niort ou encore Concarneau.

MAIS PARDON ??? YANIS MERDJI LE BANGER !!! 🚀 Le doublé en quelques minutes et les @girondins font le break 💪🔥#FCGB #Girondins @tv7_sudouest pic.twitter.com/gJZWbFHZuB — Free FOOT (@FreeFoot) November 9, 2024

→ Michaël Ciani

Tout le monde connaît Michaël Ciani. Ex-international français, lors d’une sombre soirée face à l’Espagne au Stade de France, le solide défenseur a raccroché les crampons en 2018, après une pige au LA Galaxy. Mais il n’a pas quitté le foot pour autant puisqu’il est désormais entraîneur de Houilles en R1 depuis trois saisons. Pour des résultats assez probants, avec un championnat de R2 remporté en 2023 et une finale de Coupe de Paris en 2024. D’ailleurs la Coupe nationale, ça il connaît. Pour preuve il l’a remportée avec la Lazio en 2013. Italie, Espagne, Angleterre, France, la coupe c’est la coupe et l’expérience, ça ne s’achète pas. Il serait même assez inspiré de s’inscrire sur la feuille de match en cas de pépin physique, alors que ses joueurs affrontent Boulogne-sur-Mer, pensionnaire de National.

→ Kévin Giboyau

À 36 ans, le défenseur central n’est pas vraiment un joueur comme les autres à l’occasion de ce septième tour. Pas parce qu’il fait partie de la première équipe du FC Serquigny-Nassandres (R2) à atteindre le 7e tour de Coupe de France, non, bien mieux en réalité. En fait, le père Giboyau a tout simplement déjà disputé la finale de la compétition avec Quevilly en 2012 ! Ça vous place un bonhomme et ça dit beaucoup de l’expérience du joueur. Après avoir baroudé en Normandie, il a posé ses valises dans le club il y a deux ans et confiait au site de la fédé que « pour un joueur amateur, la Coupe de France est la plus belle des compétitions. Il n’y a rien au-dessus ». Difficile de lui donner tort. Par contre on lui donne rendez-vous contre un gros morceaux : l’En Avant Guingamp, samedi à 18h30.

→ Nassim Akrour

Et oui la famille, Nassim Akrour n’a toujours pas raccroché les crampons. Après être devenu en janvier dernier le plus vieux joueur à avoir joué un 32e de Coupe de France, l’ancien international algérien peut viser un nouveau record. Pour cela, il va falloir battre FC Saint-Cyr Collonges Mont-d’Or, qui évolue en R1, soit une division en dessous. À 50 piges, oui oui l’âge de ton vieux, Akrour n’est pas prêt de raccrocher les crampons même si Chambéry pointe aujourd’hui à la dernière place de son groupe de N3. Et si la Coupe venait rebooster tout ça ?

→ Abdul Fofana

Oui, encore un attaquant. Mais celui-là, c’est une bête de Coupe de France. À 23 ans, il compte 19 matchs de National 3 pour deux petits buts. Mais en coupe, c’est tout l’inverse ! Deux matchs et déjà trois buts pour celui qui a planté un doublé contre le Paris 13 Atlético, club de National. Autant dire que face au FC Liancourt Clermont (R2), il va certainement continuer sa série infernale pour taper dans l’œil d’une ou deux écuries aux échelons supérieurs. S’il y avait besoin d’un peu plus de motivation, le vainqueur du match affrontera Quevilly Rouen Métropole, tombeur vendredi d’un futur club européen : le Paris FC.

→ Le CM du FC Fief-Gesté

Club de D2, le FCFG s’apprête à affronter l’US Monnaie, pensionnaire de R1. Mais ce qui nous intéresse, c’est vraiment le CM de ce club qui va disputer le 7e tour de la compétition pour la première fois de son histoire. Pourquoi donc ? Tout simplement parce qu’il est dans un arc complètement fou entre IA et graphisme (on lui laisse le bénéfice du doute) de personnage gaulois. On vous laisse allez voir ce compte Instagram complètement pépite où on peut légitiment s’attendre à du contenu de qualité pour dimanche 14h. En prime, le club peut se targuer d’avoir un véritable kop, qui a tout simplement réalisé trois (TROIS !) bâches/tifo lors du tour précédent et ça aussi ça vaut le coup d’œil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FOOTBALL CLUB FIEF-GESTÉ (@fc_fief_geste)

→ Les Mario et Luigi de l’AS Guereins Genouilleux

Décidemment, être en D2, ça donne des idées et Guereins Genouilleux, aussi en D2, ne déroge pas à la règle. Au menu pour ce petit club de la région lyonnaise, une course de tracteurs entre Mario et Luigi. En espérant les voir débouler sur la pelouse en cas de victoire contre l’UF Mâconnais (N3), d’autant que l’un des deux a tout ce qu’il faut sur le tracteur pour tondre la pelouse dans la foulée. En tout cas l’ASGGM était déjà apparu sur le compte du Vrai Foot Day il y a quelques années.

