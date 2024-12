On connaît les affiches des 32es de finale de la Coupe de France

Spoiler : il a fait des heureux.

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France a été effectué ce lundi soir au Parc des Princes. Et il nous a réservé de belles affiches, pour l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

🤩 Le tirage au sort des 32èmes de finale de la #CoupeDeFrance ! 🔥 Des chocs Saint-Etienne – OM et Lens – PSG, des petits poucets comme Union Saint-Jean (R1) contre l'AS Monaco… Quel match vous intéresse le plus ? pic.twitter.com/1tjCWN0SnV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 2, 2024

Après que Javier Pastore a déposé le trophée avec son sourire Colgate et que Griedge Mbock (joueuse du Paris SG) et le handballeur Elohim Prandi (Paris Handball) ont tourné les petites boules, voici les principales affiches : l’Union Saint-Jean FC (R1), le petit Poucet de la compétition, a tiré l’AS Monaco, actuel troisième de Ligue 1, l’USC Corte (N3) hérite de l’OGC Nice. Souhait exaucé également pour l’ASS Still Mutzig (R1) qui recevra Reims (L1) et le Racing club de Calais (R3), où se déplacera Strasbourg (L1). De son côté, le club martiniquais RC Saint Joseph Martinique (R1 du championnat de la Martinique) ira à Bastia (L2). Les Girondins de Bordeaux, eux, défieront le Stade rennais. Deux chocs 100% Ligue 1 sont au programme : Saint-Étienne à Marseille à Geoffroy-Guichard et Lens-Paris-SG, tenant du titre, à Bollaert. Pour rappel, les rencontres auront lieu samedi 21 et dimanche 22 décembre 2024.

Le tirage au sort complet

Le groupe A

Le Puy (N2) – Montpellier (L1)

Saint-Étienne (L1) – Marseille (L1)

Union Saint-Jean (R1) – Monaco (L1)

Hauts Lyonnais (N3) – Toulouse (L1)

FC Bourgoin Jallieu (N3) – Martigues (L2)

GOAL FC (N2) – Annecy (L2)

AS Cannes (N2) – Grenoble (L2)

FC Espaly (N3) – Dijon (N1)

USC Corte (N3) – Nice (L1)

Sochaux (N1) – Clermont (L2)

Le groupe B

Troyes (L2) – Metz (L2)

Rouen (N1) – Lille (L1)

Haguenau (N2) – Boulogne sur Mer (N1)

ASS Still Mutzig (R1) – Reims (L1)

Auxerre (L1) – Dunkerque (L2)

Thaon (N3) – Amiens (L2)

Racing Club de Calais (N3) – Strasbourg (L1)

JA Drancy (N3) – Nantes (L1)

Feignies-Aulnoye (N2) – Lyon (L1)

RC de Saint-Joseph (Martinique) – Bastia (L2)

US Thionville Lusitanos (N2) – Valenciennes (N1)

Le groupe C

FC 93 Bobigny (N2) – Angers (L1)

Tours FC (R1) – Lorient (L2)

Mérignac SA (R1)- Laval (L2)

Lens (L1) – PSG (L1)

Saint Philbert de Grandlieu (N3) – Quevilly Rouen (N1)

Girondins de Bordeaux (N2) – Rennes (L1)

Vierzon (N3) – Le Mans (N1)

Dives Cabourg (N3) – Saint-Denis FC (La Réunion)

Guingamp (L2) – Caen (L2)

Stade Briochin (N2) – Le Havre (L1)

La Roche sur Yon Vendée (N2) – Brest (L1)

Ça promet.

Rapport de la DNCG : les clubs français divisent leur déficit global par deux